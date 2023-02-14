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ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 6,4 arttı

ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı
AA

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 6,4 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir artış kaydeden TÜFE, Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda ise yüzde 6,4 yükseldi.

Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 6,2 artması yönündeydi. Beklenenden az da olsa yavaşlamaya devam eden ve Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, geçen yıl aralıkta yüzde 6,5 olmuştu.

BARINMA ENDEKSİ ARTTI

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık artışta en etkili kalem oldu. Barınma endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 7,9 arttı.

Aynı dönemde gıda, benzin ve doğal gaz fiyatlarında da artış kaydedildi. Gıda endeksi ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 10,1 arttı. Enerji endeksi de ocakta aylık yüzde 2 ve yıllık yüzde 8,7'lik artış kaydetti. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları bu dönemde aylık yüzde 2,4 ve yıllık yüzde 1,5 artarken, doğal gaz fiyatları aylık yüzde 6,7 ve yıllık yüzde 26,7 yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon aylık bazda piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşirken, yıllık yüzde 5,5 olması öngörülüyordu. Çekirdek TÜFE, geçen yıl aralıkta da aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 5,7 yükselmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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