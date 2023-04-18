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ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

ABD'nin Kansas kentinde yanlış kapının ziline bastığı gerekçesiyle 16 yaşındaki siyahi bir genci vuran 84 yaşındaki bir kişi, "kasten yaralamak maksadıyla saldırıda bulunmakla" suçlandı.

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  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    BBC'nin haberine göre, 84 yaşındaki Andrew Lester, "kasten yaralamak maksadıyla saldırıda bulunmakla" suçlanırken olayda kafası ve kolundan vurulan Ralph Yarl'ın tedavisi tamamlandı.
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    Yarl, tedavisinin ardından taburcu edilirken Lester'in serbest bırakılması tepki çekti.
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    Lester'in evinin etrafından toplanan göstericiler "siyahilerin hayatı saldırı altında", "ayağa kalk, diren" sloganları atarken bazı göstericilerin eve saldırdığı kaydedildi.
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    Yarl'ın avukatı Benjamin Crump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerekçeniz olmadan zilinizi çalan birini vuramazsınız. Yanlışlıkla zilinize basılması ise gerekçe değildir." dedi.
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    Yarl ailesi ise 13 Nisan'da Ralph'ın kardeşini arkadaşının evinden almaya gittiği sırada yanlış evin (Lester'in) ziline bastığını kaydetti.
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    Yerel basındaki haberlere göre, Lester, polise verdiği ifadesinde "evine girilmeye çalışıldığı düşüncesiyle 2 el ateş ettiğini" söyledi.

    Clay ilçesi savcılığı, olayın "ırkçı motivasyonlarla" gerçekleşmiş olabileceği üzerinde dururken ev sahibinin ateş açmasının öncesinde çocuk ve adam arasında herhangi bir diyalog yaşanmadığını açıkladı.
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    Savcılık, eyalet sakinlerinin "makul bir tehlike korkusu durumunda güç kullanımı hakkı" bulunduğuna dikkati çekti.
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    Öte yandan, ailenin avukatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın aileyi arayarak kendileriyle 20 dakikalık bir görüşme yaptığını belirtti. 
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    Avukatlar, basın mensuplarına, Biden'ın aileye geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve Ralph Yarl'ın iyileşmesinin ardından Beyaz Saray'a davet ettiği bilgisini paylaştı.
  • ABD'de ev sahibi, yanlış kapıyı çalan siyahi genci vurdu

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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