ABD'de futbol sahasında dev obruk oluştu! O anlar böyle kaydedildi | Dış Haberler

ABD'de futbol sahasında dev obruk oluştu! O anlar böyle kaydedildi | Dış Haberler

ABD'de futbol sahasında dev obruk oluştu! O anlar böyle kaydedildi ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Alton'da bulunan bir futbol sahasında dev obruk oluştu. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi...

Habertürk / Reuters Giriş: 28.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:32 facebook

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