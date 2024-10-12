ABD'de Google’ın bölünmesi değerlendiriliyor

ABD’li bir yargıç Ağustos ayında, ABD'deki internet aramalarının yüzde 90'ını kapsayan Google'ın yasadışı bir tekel oluşturduğunu tespit etti. Adalet Bakanlığı'nın önerdiği çözümler, Amerikalıların internette bilgi bulma biçimini yeniden şekillendirirken, Google'ın gelirlerini azaltma ve rakiplerine büyümek için daha fazla alan sağlama potansiyeline sahip.

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu zararları tamamen gidermek, yalnızca Google'ın dağıtım üzerindeki kontrolünü bugün sonlandırmayı değil, aynı zamanda Google'ın yarının dağıtımını kontrol edememesini de gerektiriyor" belirtti.