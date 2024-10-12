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        Haberler Ekonomi Teknoloji ABD'de Google’ın bölünmesi değerlendiriliyor - Teknoloji Haberleri

        ABD'de Google’ın bölünmesi değerlendiriliyor

        ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi arama pazarındaki tekelinin neden olduğu zararı hafifletmek için operasyonlarının bir kısmını satmaya zorlanmasını önermeyi düşündüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:07
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        Google bölünmeye zorlanabilir
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        ABD’li bir yargıç Ağustos ayında, ABD'deki internet aramalarının yüzde 90'ını kapsayan Google'ın yasadışı bir tekel oluşturduğunu tespit etti. Adalet Bakanlığı'nın önerdiği çözümler, Amerikalıların internette bilgi bulma biçimini yeniden şekillendirirken, Google'ın gelirlerini azaltma ve rakiplerine büyümek için daha fazla alan sağlama potansiyeline sahip.

        Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu zararları tamamen gidermek, yalnızca Google'ın dağıtım üzerindeki kontrolünü bugün sonlandırmayı değil, aynı zamanda Google'ın yarının dağıtımını kontrol edememesini de gerektiriyor" belirtti.

        Adalet Bakanlığı ayrıca Google'ın arama ve yapay zekâ destekli arama özellikleri için kullandığı endeksleri, verileri ve modelleri rakiplerine sunmasını gerektirecek bir talepte bulunmayı düşünüyor.

        Ayrıca mahkemeden Google'ın arama motorunun önceden yüklenmesi veya yeni cihazlarda varsayılan olarak ayarlanması için yaptığı ödemeleri sonlandırmasını isteyebilir.

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