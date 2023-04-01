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ABD'de hortum faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin farklı eyaletlerini etkileyen hortumlarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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HABERTURK.COM / AA
  • ABD'de hortum faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

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  • ABD'de hortum faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

    ABD’nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart’ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.
  • ABD'de hortum faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

    * Haberin görseli Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
  • ABD'de hortum faciası: 4 kişi hayatını kaybetti
  • ABD'de hortum faciası: 4 kişi hayatını kaybetti

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