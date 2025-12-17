Habertürk
        ABD'de ICE, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın oğlunu durdurduğu iddiasını reddetti

        ABD'de ICE, Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın oğlunu durdurduğu iddiasını reddetti

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın oğlunun Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince durdurulduğu yönündeki açıklamasını reddederek, söz konusu iddiayı "halkla ilişkiler gösterisi" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:48
        Trump yönetimi ve Somali asıllı vekil arasında gerginlik büyüyor
        İç Güvenlik Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Omar'ın, oğlunun ICE görevlilerince durdurulduğu ve pasaportunu ibraz etmesinin ardından serbest bırakıldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "ICE, memurlarının veya ajanlarının Temsilciler Meclisi Üyesi Omar'ın oğlunu durdurduğuna dair kesinlikle hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Hiçbir kanıt olmadan, Omar'ın ICE'yi şeytanlaştırmak için halkla ilişkiler hilesi yaparak suçlamalarda bulunması utanç vericidir." ifadeleri kullanıldı.

        ICE'nin "ırksal profilleme" yaptığı iddialarının "iğrenç", "pervasız" ve "yanlış" olduğu belirtilen açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığındaki kolluk kuvvetlerinin yasalar uyarınca tutuklamalarda "makul şüphe"yi kullanabileceği kaydedildi.

        Açıklamada, "Birini göçmenlik kanunlarının uygulandığı bir hedef haline getiren şeyin ten rengi, ırkı veya etnik kökeni değil, o kişinin ABD'de yasa dışı olarak bulunmasıdır." değerlendirmesi yer aldı.

        ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, 15 Aralık'ta oğlunun alışveriş yaptığı mağazadan çıktıktan sonra İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ICE görevlilerince durdurulduğunu ve pasaportunu ibraz etmesinin ardından serbest bırakıldığını bildirmişti.

        ICE görevlilerinin daha önce de oğlunun ibadet ettiği bir camiye girdiklerini ancak herhangi bir olay yaşanmadan ayrıldıklarını ifade eden Omar, oğlunun "durdurulma ihtimaline karşı pasaportunu her zaman yanında taşıdığını" belirtmişti.

        Omar, ICE'ı "ırksal profilleme" yapmakla suçlayarak, "Belgesiz olduklarını düşündükleri, Somali kökenli gibi görünen genç erkekleri arıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

        Trump'ın Somalili göçmenlere ve Omar'a yönelik açıklamaları

        ABD Başkanı Donald Trump, 22 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurmuştu.

        Trump, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "zar zor bir ülke" olarak nitelendirdiği Somali'den göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirterek, Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirmişti.

        ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunan Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

        Omar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım, nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

        Geçici koruma statüsü

        Göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atan Trump'ın bu girişimlerinden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

        Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmesine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

