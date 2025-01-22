ABD'de iki öğrenci silahla vuruldu

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrindeki Antioch Lisesinde yaşanan silahlı saldırıda 2 öğrenci vuruldu.

Saldırı okuldaki 17 yaşındaki öğrenci tarafından gerçekleştirilirken saldırgan, olayın ardından intihar etti. Vurulan iki öğrencinin durumu ise stabil olarak bildirildi.

Nashville polisi, yayımladığı açıklamada öğrencileri bir araya toplamaya başladıklarını ve durumun kontrol altına alındığını ifade ederken olay yerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.