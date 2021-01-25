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ABD'de ilk defa Müslüman bir kadın federal başsavcılık görevine seçildi

ABD’de ilk defa göçmen kökenli Müslüman bir kadın, federal başsavcılık görevine vekaleten atandı.

ABD'de ilk defa Müslüman bir kadın federal başsavcılık görevine seçildi
AA

Pakistan doğumlu Saime Mohsin, Michigan eyaleti doğu bölgesi başsavcı vekili seçilerek, "ülkede bu göreve getirilen ilk Müslüman kadın" olarak tarihe geçti.

Atamayı "büyük bir onur" olarak niteleyen Mohsin, "Yasaları sadakatle uygulama ve herkes için adalet arama temel misyonumuzu yerine getirmeye derinden bağlıyım." ifadesini kullandı.

Göreve 1 Şubat'ta vekaleten başlayacak olan 52 yaşındaki Mohsin’in, 2002’den bu yana New Jersey ve New York başsavcı yardımcılığı görevleri de dahil adalet sektöründe çalıştığı, Mart 2018'den bu yana da Michigan federal savcılığında baş yardımcı olarak görev yaptığı kaydedildi.

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