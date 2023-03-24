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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Mart ile biten haftada 191 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi azalarak 191 bine indi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 197 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 192 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 250 kişi azalarak 196 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 11 Mart ile biten haftada 14 bin kişilik artışla 1 milyon 694 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün iş gücü piyasasının hala sıkı olduğuna işaret ettiğini belirtti.

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