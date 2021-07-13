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ABD'de kaçırılan Yasemin Uyar'ın cansız bedeni bulundu! 0:00 / 0:00

ABD'nin New Jersey eyaletinde polisin 'kaçırma uyarısı' ile gündeme gelen 24 yaşındaki Yasemin Uyar'ın cansız bedeni bulundu. Uyar’ın ölümündeki birinci şüphelin ise eski sevgilisi olduğu ifade edildi.

CBS'ye konuşan Yasemin Uyar'ın annesi, kızının cansız bedeninin Tennessee'de ormanlık bir alanda bulunduğunu doğruladı.

Karen Uyar, kızının eski sevgilisi ve 2 yaşındaki çocukları babası Tyler Rios'un polislere Uyar'ın cansız bedenin nerede olduğunu söylediğini aktardı.

Cinayetin baş şüphelisi Rios'un sorgusu devam ediyor.

Polisin alarma geçmesinin ardından Rios, Yasemin Uyar ve çiftin oğlu Sebastian Rios'un ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınmıştı.