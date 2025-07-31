Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de Kamala Harris, 2026'da California valiliği için aday olmayacağını açıkladı | Dış Haberler

        ABD'de Kamala Harris, 2026'da California valiliği için aday olmayacağını açıkladı

        ABD'de eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 2026'da California valiliği için aday olmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamala Harris: Vali adayı değilim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CNN'in haberine göre, Donald Trump'a karşı kaybettiği 2024'teki Başkanlık Seçimleri'nin ardından adı California valiliği için geçen Harris, yazılı bir açıklama yaptı.

        Harris, "Son aylarda, California halkından vali olarak hizmet etme ayrıcalığını talep etmeyi ciddi olarak düşündüm. Bu eyaleti, insanlarını seviyorum. Burası benim evim. Ancak derinlemesine düşündükten sonra, bu seçimlerde valilik için aday olmayacağıma karar verdim." ifadelerini kullandı.

        Bir süre, seçilmiş bir lider olarak kamu hizmetinde olmayacağına işaret eden Harris, "Ancak Amerikan halkını dinlemeye, cesurca mücadele edecek Demokratların seçilmesine yardımcı olmaya ve kendi planlarımla ilgili daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki aylarda paylaşmaya hazırım." ifadelerine yer verdi.

        Harris, şunları kaydetti:

        "Kamu hizmetine hayatını adayanlara büyük hayranlık ve saygı duyuyorum. Ancak, siyasetimizin ve kurumlarımızın sık sık nasıl başarısız olduğunu kabul etmeliyiz. Bu krizi aşarken, aynı değerlere sadık kalarak farklı yöntemlerle değişimi aramalıyız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kamala Harris
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı