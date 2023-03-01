ABD'de konut fiyat artış hızı yavaşladı

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S&P CoreLogic Case-Shiller, Aralık 2022'ye ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 7,6'lık artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 4,6 arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin söz konusu dönemde yüzde 5,8 artması öngörülüyordu. Temmuz 2020'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydeden endeks, geçen yıl kasımda yüzde 6,8 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler; yüzde 15,9 ile Miami, yüzde 13,9 ile Tampa ve yüzde 10,4 ile Atlanta oldu.

Aynı dönemde konut fiyatları San Francisco'da yüzde 4,2 ve Seattle'da yüzde 1,8 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, konut fiyatlarında Haziran 2022'de başlayan soğumanın yıl sonuna kadar devam ettiğini belirtti.

Lazzara, zorlu bir makroekonomik ortama ilişkin beklentiler göz önüne alındığında konut fiyatlarının zayıflamaya devam edebileceğini kaydetti.