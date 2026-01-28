ABD'de Minnesota Valisi ve Minneapolis Belediye Başkanı, Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan ile görüştü

Minnesota Valiliği, ABD merkezli Fox 9 kanalına Walz ile Homan'ın görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Walz'ın Homan'a federal ajanların karıştığı silahlı saldırılarla ilgili tarafsız soruşturmalar ve eyaletteki ICE ajanlarının sayısının azaltılmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği aktarıldı.

Walz ve Homan'ın, devam eden bir diyaloğun gerekliliği konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, bu hedefe yönelik çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Vali, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak için Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı'nı Homan ile birincil irtibat kurumu olarak görevlendirdi." denildi.

Homan-Frey görüşmesi

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Homan ile görüşmesinin verimli geçtiğini aktardı.

REKLAM

Frey, görüşmede, eyaletteki ICE operasyonlarının "mümkün olduğunca çabuk sona ermesi talebini ilettiğini" vurgulayarak, "Kamu güvenliği, korku veya bölünme yaratan taktiklere değil toplumun güvenine dayandığında en iyi şekilde işler." ifadelerine yer verdi.