        Haberler Dünya ABD'de Minnesota Valisi ve Minneapolis Belediye Başkanı, Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan ile görüştü | Dış Haberler

        ABD'de Minnesota Valisi ve Minneapolis Belediye Başkanı, Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan ile görüştü

        ABD'de göçmenlere karşı operasyonların sürdüğü ve 2 Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmesiyle olayların tırmandığı Minnesota eyaletinin Valisi Tim Walz ve Minneapolis şehrinin Belediye Başkanı Jacob Frey, Başkan Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:52
        Minnesota'da Trump'ın sınır çarıyla gergin görüşme
        Minnesota Valiliği, ABD merkezli Fox 9 kanalına Walz ile Homan'ın görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada, Walz'ın Homan'a federal ajanların karıştığı silahlı saldırılarla ilgili tarafsız soruşturmalar ve eyaletteki ICE ajanlarının sayısının azaltılmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği aktarıldı.

        Walz ve Homan'ın, devam eden bir diyaloğun gerekliliği konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, bu hedefe yönelik çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

        Açıklamada, "Vali, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak için Minnesota Kamu Güvenliği Departmanı'nı Homan ile birincil irtibat kurumu olarak görevlendirdi." denildi.

        Homan-Frey görüşmesi

        Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Homan ile görüşmesinin verimli geçtiğini aktardı.

        Frey, görüşmede, eyaletteki ICE operasyonlarının "mümkün olduğunca çabuk sona ermesi talebini ilettiğini" vurgulayarak, "Kamu güvenliği, korku veya bölünme yaratan taktiklere değil toplumun güvenine dayandığında en iyi şekilde işler." ifadelerine yer verdi.

        Minneapolis'in federal göçmenlik yasalarını uygulamadığını ve uygulamayacağını, sokakların güvenliğini sağlama konusuna odaklanmaya devam edeceklerini Homan'a ilettiğini aktaran Frey, belediye yetkililerinin Homan ve ekibiyle iletişimde kalacaklarını kaydetti.

        Minnesota'daki olaylar

        Eyaletin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

        Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

        Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

        O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

