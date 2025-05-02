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        Haberler Magazin ABD'de Nasreddin Hoca vakfı kuruldu

        ABD'de Nasreddin Hoca vakfı kuruldu

        Yazar Ülkü Gözen Stewart ile Eşi James Oğuz ABD'de Nasrettin Hoca Vakfı kurdu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:22
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        ABD'de Nasreddin Hoca vakfı
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        Yazar Ülkü Gözen Stewart ile eşi James Oğuz Stewart, ABD'de Nasrettin Hoca Vakfı kurdu. Stewart çifti, vakfı; böylesine önemli bir halk filozofunun adını yaşatmak, bilgi ve birikimlerini ABD'de bilinmesini sağlamak amacıyla kurduklarını dile getirdi.

        Ülkü Gözen Stewart; “Nasrettin Hoca çok kıvrak bir zekaya sahipmiş, çok akıllı ve birikimlerini hep insanlara aktarırmış dolayısıyla bende kendime bu misyonu edinme ve bunu insanlığıma yayma görevini edindim. Umarım bu konuda da başarılı olurum” dedi.

        Ülkü Gözen Stewart yayımladığı yeni kitabı ''Am'erika''yı topluma yara olmuş birçok konuyu özellikle kadın haklarını, kadın dayanışmasını ve akabinde kadın düşmanlığını farklı kurgulayarak yazdığını, Türkiye’ye gelerek imza günü düzenleyeceğini de söyledi.

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        #Nasreddin Hoca
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