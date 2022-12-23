ABD'de olağanüstü kış şartları

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Şiddetli soğukların etkisi altındaki ABD'de tarihi kar fırtınası alarmı verilirken yetkililer ağır kış şartlarına ve nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınasına karşı uyarılarda bulunuyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

ABD'deki son durumu haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Dondurucu soğuklar doğu eyaletlerine doğru ilerliyor. Kentucky, Georgia, Oklahoma ve Kuzey Carolina'da olağanüstü hal ilan edildi. ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini göstermesi ve 200 milyon insanın bu soğuk kış şartlarından etkilenmesi bekleniyor" dedi. Yetkililerin evde kalınması ve gerekli olmadığı sürece araba ile trafiğe çıkılmaması yönünde uyardığını ifade eden Ali Çınar "Hava şartlarının ölümcül olma ihtimalinden dolayı çok ciddi bir şekilde alarm verilmiş durumda. Aynı şekilde hem itfaiye hem de afet birimlerinin şu anda izinleri iptal olmuş durumda. Olağanüstü bir durum söz konusu" şeklinde konuştu.

SON 30 YILIN EN KÖTÜ NOELİ

Ülkedeki ağır kış şartlarından dolayı pek çok uçuşun da iptal edildiğini belirten Çınar "Şartlar çok kötüleşmeye başladı, dört farklı eyalette 650 bin ABD'li şu anda elektriksiz kalmış durumda. Pazartesi gününe kadar bu hava şartlarının etkili olması ve bazı yerleri vurması bekleniyor" dedi. Çınar "Yani hava şartlarına baktığımız zaman son 30 yılın en kötü Noeli olacak. Ben Başkan Biden'ın belli bölgelerde federal bütçeden de olağanüstü hâl için ayrı bir yetkilendirme emri vermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.