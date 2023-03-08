ABD'de özel sektör istihdamı şubatta arttı

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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı şubat ayında 242 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan özel sektör istihdamının 200 bin artması öngörülüyordu. Ocak ayına ilişkin özel sektör istihdamı ise 106 binden 119 bine revize edildi.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 61 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 148 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 160 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde istihdam artışının 190 bini hizmet, 52 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, şubat ayında yıllık ücret ise yüzde 7,2 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının şu anda bir dengede olduğunu belirtti.

Güçlü işe alımlar gördüklerine işaret eden Richardson, ücret artışının da hala oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Richardson, "Ücret artışlarındaki ılımlı yavaşlamanın tek başına yakın vadede enflasyonu hızla aşağı çekmesi pek olası değil." değerlendirmesinde bulundu.