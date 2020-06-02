ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ardından ülkede geniş çaplı protestolar başladı. ABD Başkanı Donald Trump, son dakika açıklamalarda bulundu. Peki ABD'de son durum ne? ABD'de neden gösteriler oluyor? 2 Haziran ABD son dakika gelişmeleri...

WASHINGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından polis, göstericilere sert müdahalede bulundu

TRUMP, ASKERİ VE POLİSİ GÖREVLENDİRDİ

ABD Başkanı Trump, ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini duyurdu. Trump, "Haklı haykırışların ve barışçıl gösterilerin, kızgın kalabalıklar tarafından bastırılmasına izin vermeyeceğiz. Tüm bu olanlar, barışçıl protestolar değil, iç terör eylemleri, masum canların yok edilmesi. Masum bir insanın kanının dökülmesi insanlığa karşı utanç ve Tanrı'ya karşı bir suçtur" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ POLİS ŞEFİNDEN TRUMP'A SERT ÇIKIŞ

CNN International'a konuk ABD'nin Houston şehrinin Polis Şefi Art Avecedo, Donald Trump'ın valileri ABD'yi ayağa kaldıran protestolarda "zayıf olmakla" suçlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Avecedo, "Lütfen söyleyecek yapıcı bir şeyiniz yoksa ağzınızı kapalı tutun" dedi.

GEORGE FLOYD'UN OTOPSİ RAPORU BELLİ OLDU

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd 'un boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

Bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsiye göre George Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

Daha önce Eric Garner'ın cesedini de inceleyen bir doktorun yaptığı otopsi sonucuna göre, polis memurlarının baskısı sonucu Floyd'un beynine giden kan kesildi ve nefes alması imkansız hale geldi. Yetkili, Derek Chauvin'e karşı üçüncü derece cinayet suçlamasının birinci derece cinayete yükseltilmesini ve diğer polisin de suçlanmasını istedi.

İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta açıklanan raporda "devam eden sağlık sorunlarına da edilmişti. Floyd'un kalp hastası olduğu ve yakın zamanda uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti.

FLOYD'UN AİLESİNDEN PROTESTOCULARA ÇAĞRI

Öte yandan Terrence Floyd, kardeşi George Floyd’un Minneapolis’te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti.

Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti.

Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi.

Floyd, “Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı’dan korkar” dedi.