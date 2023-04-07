ABD'de sosyal medyaya sızan belgeler kriz çıkardı

Sobayı yakmak için kullandı, canından oldu

ABD’li askeri ve diplomatik kaynaklar, söz konusu planların sosyal medyaya sızmasının askeri kaynaklı olabileceğine dikkat çekerken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un konuya ilişkin derin araştırma ve soruşturma başlattığı belirtiliyor.

Diplomatik kaynaklar; ABD’li saha koordinatörleri üzerine yoğunlaşan istihbarat servisinin, sızan belgelerin IP’lerine dair ilk verilerin ABD üzerinden gerçekleştiğine dair bir kanaatin oluştuğuna dikkat çekti.

Haberturk.com’a bilgi veren diplomatik kaynaklar, ABD’nin Ukraynalı askeri uzmanlarla 4 aydan bu yana Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçirilmesine dair planların yapıldığı, ordunun da son 45 günden bu yana yeni askeri konuşlanma stratejisini bunun üzerinden gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ancak şimdi bu durumun sızmasının, süreci bir süreliğine askıya alınmasına zemin hazırlayabileceği konuşuluyor.

Ukrayna'nın Rusya’ya yönelik karşı taarruzuna dair ABD ve Ukrayna arasında yürütülen görüşmeleri içerdiği ifade edilen gizli belgelerde Ukrayna’nın asker sayısı ve silahları gibi Rusya için yararlı bilgiler olması da dikkat çekiyor.

ABD’li kaynaklar, orijinal belgelerde bazı değişiklikler yapıldığını ve ölen Rus askeri sayısının düşük gösterildiğini belirtti. Öte yandan Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatı ayrıntılarının ve Ukrayna ordusuna ait fotoğrafların sızmasının ABD istihbaratı açısından çok ciddi bir veri ihlali olduğu kaydedildi.

Karşı taarruza hazırlanan Ukrayna ordusunun, 45 günden bu yana sahada uygulanan yeni askeri projeksiyonu bir süreliğine bekleteceği iddia edilirken, bugün sabah saatleri itibari ile sızan belgeler doğrultusunda Ukraynalı askeri komutanların da askeri birimlere dikkatli olunması yönünde mesaj geçtiği kaydediliyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.