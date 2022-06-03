ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

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ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 390 bin yükseldi. Beklenti artışın 328 bin civarında gerçekleşmesi yönündeydi. Mayısta yeni istihdamın 333 bini özel sektör 57 bini ise kamudan geldi.

Mayıs ayında işsizlik oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 3.6 seviyesinde kaldı. İş gücüne katlım oranı yüzde 62.2'den yüzde 63.3'e çıktı.

ÜCRETLER YÜKSELDİ

Saatlik ücretler mayısta nisan ayına göre yüzde 0.3 artarken, yıllık artış yüzde 5.2 oldu. Mayıs ayında en fazla istihdam artışı 84 bin ile eğlence ve konaklama sektöründen geldi. Buna karşılık perakende sektöründe ise 61 binlik istihdam düşüşü yaşandı.

Bu arada tarım dışı istihdam verisi nisan ayı için 428 bin seviyesinden 436 bine, Mart ayı için 714 bin seviyesinden 398 bine revize edildi.