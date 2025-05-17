ABD'de tüketici güveni mayısta düşüşünü sürdürdü

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mayıs ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 50,8'e indi.

Art arda beş aydır düşüş gösteren tüketici güven endeksi, Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 53,1 değerini alacağı öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, nisanda 52,2 değerini almıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık bazda 2,2 puan azalarak 57,6'ya geriledi.

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Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,8 puan azalışla 46,5'e indi.

ENFLASYON BEKLENTİLERE YÜKSELİŞTE

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 7,3'e tırmanarak 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 4,4'den yüzde 4,6'ya çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.