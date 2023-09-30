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        Haberler Dünya Son dakika haberi: Çirkin saldırıya sert tepki! ABD'de Türkiye konulu konferanstaki Ermeni protestoculara polis müdahale etti

        ABD'de Türkiye konulu konferanstaki Ermeni protestoculara polis müdahale etti

        Los Angeles şehrinde polis, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans programı ortak sponsorluğunda düzenlenen konferansta sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Ermeni gruba müdahale etti. ABD'de radikal Ermeni grupların Türkiye konulu konferanstaki protestosuna Dışişleri Bakanlığı'ndan da sert tepki geldi. Açıklamada "Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır. Yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:48
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        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
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        Sheindlin Forum'da düzenlenen ve moderatörlüğünü USC Annenberg Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Robert Banks'in yaptığı "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" isimli konferansa, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Wilson Center Orta Doğu Programı Başkanı Büyükelçi James Jeffrey, YEE'nin ABD Direktörü Gökhan Coşkun, O3 Medya Yöneticisi Saner Ayar ve konuşmacılar katıldı.

        Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başladı.

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        Öte yandan bir protestocu, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'u hedef alarak sözlü saldırıda bulundu.

        Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan grubun 10 dakikalık protestosu, kampüs güvenliği ve polislerin müdahalesiyle sona erdirildi ve grup salondan çıkartıldı.

        Konferans süresince, dışarıda toplanan protestocu grup gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalıştı.

        "İletişimimizi ve anlayışımızı arttırmalıyız"

        Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, konferansta yaptığı konuşmada, haritaya bakıldığında dünyadaki çatışmaların çoğunun Orta Doğu çevresinde yaşandığına işaret etti.

        Bu zorlu zamanlarda yapılacak şeyin açık olduğunu kaydeden Mercan, "Hemfikir ülkeler, sorunların çözümü için işbirliği yapmalı ve yeni fikirler geliştirebilmelidir. Aynı zamanda iletişimimizi ve anlayışımızı arttırmalıyız aksi halde hiçbir ilerleme kaydedemeyiz." ifadelerini kullandı.

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        Mercan, Türkiye'nin dış politikasının Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi üzerine kurulu olduğunu belirterek, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana toplumun her kesimine saygı ile yaklaştığını vurguladı.

        Türkiye'nin hem çevresindeki hem de Afrika gibi dünyanın başka bölgelerindeki gelişmelere dahlinin önemli olduğunu vurgulayan Mercan, bu konularda daha çok proje geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Ateş de dünya liderlerinin acil siyasi konuları tartışmak için katıldığı büyük küresel zirveler gibi diplomasinin birçok farklı biçimi olduğunu belirterek, "kamu diplomasisi"nin dünyadaki insanlara, tipik özel diplomasinin ulaşamayacağı kişisel bir yolla ulaştığını söyledi.

        YEE'nin amacının Türk kültürünü, dilini, yemekleri ve tarihi aracılığıyla dünya çapındaki insanları Türkiye ile buluşturmak olduğunu kaydeden Ateş, bugün 65'ten fazla ülkede bulunduklarını, biri Washington DC'de olmak üzere 86'dan fazla farklı kültür merkezine sahip olduklarını dile getirdi.

        KONFERANS SONRASI GÖSTERİCİLERDEN FİZİKİ VE SÖZLÜ SALDIRI

        Konferansın sona ermesinin ardından YEE Başkanı Ateş, Türkiye'nin Los Angeles Din Hizmetleri Ataşesi İsmail Demirezen ve O3 Medya Yöneticisi Saner Ayar, dışarıda göstericilerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

        Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

        Güney Kaliforniya Üniversitesinde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü eş evsahipliğinde 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Türkiye’nin Kamu Diplomasisi konulu konferansa katılan yetkililerimiz radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alınmış, sözlü ve fiziki tacize uğramıştır.

        ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Birimi (LAPD), gerekli güvenlik önlemlerini alarak Üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellemiştir.

        Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan Hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır.

        Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: İrem Kuşoğlu
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