ABD'de ÜFE beklentileri aştı

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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı. Piyasa beklenti aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 8.4 olması yönündeydi.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek ÜFE eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.3 artarken, yıllık artış yüzde 7.2 oldu.

Bu verinin ardından yarın gözler eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilecek. ÜFE'de beklentilerin üzerinde bir artış yaşanması Fed'in 'şahin' duruşunu devam ettireceğine yönelik beklentileri desteklerken, TÜFE'deki yıllık artışın yüzde 8.1 gelmesi bekleniyor.

Ağustosta ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.3 olarak açıklanmıştı.