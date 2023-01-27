Memphis Plis Şefi Cerelyn Davis, kurumsal Youtube hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Nichols'un tutuklanma anına ait görüntülerin yakında yayınlanabileceğini belirterek şiddet içeren görüntüler karşısında "vatandaşların galeyana gelmemesi ve şiddete başvurmaması" uyarısında bulundu.

Şef Davis, bu ayın başlarında siyahi gencin tutuklanmasına karışan polislerin davranışını, "Bu sadece profesyonel bir başarısızlık değil, alçakça, pervasızca ve insanlık dışı bir olaydır. Şeffaflık ilkesi gereği önümüzdeki günlerde video yayınlandığında bunu kendiniz göreceksiniz." sözleriyle kınadı.