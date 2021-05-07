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ABD'deki Büyük Kanyon'da düzenlenecek bufalo avına 45 binden fazla kişi başvurdu

ABD'nin Arizona eyaletindeki ünlü Büyük Kanyon'da, nüfusu hızla çoğalan ve "ekolojik tehdit" oluşturan bufaloların sayılarının azaltılması için av düzenlenecek. Av için yapılan başvuruya 45 binden fazla gönüllü talip oldu

ABD'deki Büyük Kanyon'da düzenlenecek bufalo avına 45 binden fazla kişi başvurdu
ABD'de Büyük Kanyon'daki bufalo avına 45 bin aşan başvuru
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AA

ABD Ulusal Park Servisi, Büyük Kanyon'da "arkeolojik alanlara ve su kaynaklarına zarar verdiği" gerekçesiyle bufalo sürülerindeki hayvan sayısının azaltılması için 12 "yetenekli gönüllü" arandığını duyurdu.

Söz konusu duyurunun ardından av için kısa sürede 45 binden fazla başvuru oldu. AA'nın haberine göre; park yetkilileri, başvuranların nişancılık dahil avcılık yeteneklerini inceledikten sonra 12 kişinin Büyük Kanyon'un Kuzey Rim bölgesinde avlanmasına izin verecek.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

Söz konusu bufalo avı, çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Park yetkilileri ise bunun bir avlanma olmadığını, avcılığın ulusal parklarda yasaklandığını ve parkın kaynaklara zarar veren hayvanları öldürme yetkisi olduğunu açıkladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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