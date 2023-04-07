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Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Habertürk'ten Afşın Yurdakul'a çalışmaları anlattı:

Hakikaten çok önemli konu. Burada emeği geçen çok sayıda doktor arkadaşımız var. Sağlık meslek grupları dernekleri, 12'den fazla derneğin katılımı var. Buradaki Fon yönetici şirketlerin bize verdiği müthiş destekler var. Sahada çalışan arkadaşlarımızla işbirlikleri var. Çukurova Üniversitesi'yle kurulan işbirlikleri var. Ben sadece burada böyle bir imkanın var olduğunu duyurmak arzusunda olduğum için konuşuyorum.

"HIZLICA AKTİF PROGRAMA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI"

Bunun başlangıcı da ABD'de çoğu da çocuk sağlığı üzerine görev yapan bir grup doktor arkadaşla aramızda başlayan bir iletişim ağıyla ilk kıvılcımını aldı. Arkasından hemen sahada Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Pediatri Derneği'nin sahadan bize ihtiyaçları, nerelere ağırlık verilmesi konusunda ilgili geri dönüşümüyle hızlıca bir aktif programa dönüşmeye başladı.

"ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ MERKEZE İHTİYAÇ VARDI"

Bunun önemli kısmı finansal destek yaratılması. Çocuk ampute destek programı Children Amputees of Turkey, burada buradaki çok kıymetli Bridge to Turkiye adlı bir fon yönetim şirketiyle bizim beraber çalışmamız sonucu çıktı. Bu projeye fon üretmek üzere yapılan faaliyetlerden bir tanesi. Bunlar bir araya gelirken çok güzel bir şey oldu; çünkü sahada en zor, çetin konulardan biri sahada çok disiplin gerektiren, çok fazla farklı uzmanlığın bir arada çalışmasını gerektiren bu problem için bir ete kemiğe bürünmüş merkez ihtiyacı vardı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇOCUK İYİLİK MERKEZİ

Bu da Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleşti. Onun için de oranın sayın rektörü Meryem Tuncel hocaya kendisi de hekim, çok teşekkür ediyoruz. Tabii onu destekleyen hem Çukurova Sanayii İşbirliği Vakfı, yine dernekler, Bankalar Birliği vesaire gibi pek çok kıymetli katılımcının sayesinde Çukurova Üniversitesi'nde bünyesine bir merkeze, ete kemiğe büründü. Bunun ismi de Çocuk İyilik Merkezi...

"MERKEZ TÜM YETKİNLİKLERİ BİR ARADA TUTABİLECEK"

Bunun fonlanması ve buradaki hizmetlerin ücretsiz olarak ihtiyacı olan herkese sunulabilmesi için bir fon kampanyası başlatıldı. Bunu da Turkish Philanthropy Funds denilen çok kıymetli, şanslı olduğumuz bir organizasyonun büyük yardımı ve desteğiyle bir araya getirmeye başladık. Böylece hem uzmanlık ağı oluştu, hem bölgeye çok yakın yetkinlikleri bir arada tutabilecek bir merkez oluşumu için bütün adım atıldı. Şubat 6'da başlayan bu faaliyet Mart başında çocuklarımıza hizmet vermeye başladı.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÇOK UZUN ADAPTASYON SÜRECİ VAR"

Bu çok karmaşık problem. Aslında çoğu bizim özellikle çocuk yoğun/acil bakımda tecrübesi olan arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz şey, bu felaketlerde çocukların gerekli hizmetlere ulaşmakta güçlük çektiği. Bu sadece bize özgü bir şey değil evrensel olarak bu şekilde gerçekleşen bir şey. Bu sıkıntının sebebi ilk acil bakım, cerrahi girişimler ötesinde yani hayatın kurtarılması önceliği var tabii ki. İlk önce çocuklarımızın yaşatılması lazım. Bu problem halledildikten sonra uzunca bir süreç başlıyor. Uzuvlarını kaybeden çocukların çok uzun bir adaptasyon süreci var. Hem bu uzuvların mümkün olduğu kadar ilerideki protezlere uygun hale getirilmesi daha sonra uygun protezlerin uygulanması. Tabii ki geçiş sürecinde çocuğun sosyal, psikolojik, psikiyatrik olarak çok yoğun desteğe ihtiyacı var ve bunun yetkin kişiler tarafından yapılması gerekiyor.

"AMAÇ ÇOCUKLARIMIZI ÜRETKEN BİREY HALİNE GETİRMEK"

Protez son derece hızla değişen, teknolojinin her sene iyiye götürdüğü daha iyi deplasman yapıldığı alan. Hem bu merkez aracılığı ile hem bu yenilikleri takip edecek ve uygulayacak ekip devreye girmesi gerekiyor. Bunun arkasından eğitim gereken özel uygulamaların devreye girmesi gerekiyor; hatta istihdam için bile gerekiyor. Sadece bu çocuklara protez tedarik etmek değil, onları üretken birey haline getirirken yolda karşılaştıkları her engeli aşmada destek olmak istiyoruz. Ana vizyonumuz bu. Bunu da çocuklara ailelere herhangi bir maddi yükü olmadan ulaşılmasını sağlayacağız.

İŞTE İHTİYACI OLAN HERKESİN BAŞVURABİLECEĞİ ADRESLER

https://cocukprotez.org sitesine tıklarlarsa orada çok basit sisteme giriş mekanizması var. Hızlıca bütün disiplinleri temsil eden bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Bu çocuklarımız sisteme girebiliyorlar. İsterlerse kendileri bizzat Çukurova'daki merkezden fiilen bulunup, bu hizmet alabiliyorlar. Veya başka bir yerde olsalar bile bu linkten merkezle bağlantı kurdukları halde merkez onlara hizmet sunuyor.