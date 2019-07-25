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HaberlerDünya

ABD'den Hürmüz Boğazı'nda 'donanma' hamlesi!

AA

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini açıkladı.

Mark Esper

ABD Savunma Bakanlığı adaylığı geçtiğimiz gün Senatoda onaylanan Esper, bakanlıkta medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'ın son zamanlarda Hürmüz Boğazı'nda bazı ülkelere ait gemileri alıkoymasına yönelik soru üzerine Esper, İran'ın bu tür hareketlerinin engellenmesi için Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini belirtti.

Esper, "İngilizler kendi gemilerine eşlik ediyor. Biz de risk değerlendirmesine göre kendi gemilerimize eşlik edeceğiz. Diğer ülkelerin de kendi gemilerini koruyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bunun her gemiye bir savaş gemisi tahsis edileceği anlamına gelmediğini kaydeden Esper, ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin diğer ticari gemilere eşlik etmesinin İran için caydırıcı olacağını savundu.

 

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