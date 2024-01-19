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        Haberler Dünya ABD'den Netanyahu'nun sözlerine yanıt

        ABD'den Netanyahu'nun sözlerine yanıt

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uzun ve kısa vadeli sorunlarını Filistin devleti olmadan çözmenin 'hiçbir yolu' bulunmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:53
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        ABD'den Netanyahu'nun sözlerine yanıt
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş sonrası Gazze'de Filistin devletine karşı olduğuna" ilişkin sözlerini değerlendirdi.

        Bakanlık Sözcüsü, "Onların (İsrail'in) kalıcı güvenliğini sağlayarak uzun vadeli sorunlarını çözmenin ve Gazze'yi yeniden inşa edip yönetimini kurarak güvenliğini sağlamanın, bir Filistin devleti kurmanın dışında yolu yok." ifadelerini kullandı.

        Millerin açıklaması, Netanyahu'nun ABD'ye, savaş sonrası herhangi bir senaryonun parçası olarak "bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu" bildirdiğinin hatırlatılması üzerine geldi.

        Bu konuda Netanyahu ile "doğrudan görüşmeler yapıldığını" vurgulayan Miller, "İsrail'in kuruluşundan bu yana karşılaştığı zorluklarla başa çıkması için tarihi bir fırsat var ve ülkenin bu fırsatı değerlendireceğini umuyoruz." diye ekledi.

        Miller, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin risk altında olup olmadığına ilişkin soruya ise "İsrail'e desteğimiz kuvvetli bir şekilde sürüyor. Ancak bu, iki ülke arasında hiçbir farklılık olmadığı ve olmayacağı anlamına gelmiyor." sözleriyle cevap verdi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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