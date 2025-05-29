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        Haberler Dünya ABD'den Rusya-Ukrayna açıklaması | Dış Haberler

        Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna görüşmesine dair açıklama

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ile Ukrayna'nın önümüzdeki hafta, İstanbul'da görüşmesini umduklarını belirterek "Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:17 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:18
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        ABD'den Rusya-Ukrayna açıklaması
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ile Ukrayna arasında gelecek hafta İstanbul'da doğrudan görüşme ve müzakere yapılmasını umduklarını kaydederek, "Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz." dedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Leavitt, "Anladığım kadarıyla ve umuyoruz ki Rusya ile Ukrayna, önümüzdeki hafta İstanbul'da doğrudan görüşmeler ve müzakereler yapacaklar. Bu toplantının gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu toplantı, Başkan'ın (Donald Trump) iki tarafın bir araya gelip doğrudan müzakere etmeleri için teşvik ve ısrar ettiği bir toplantıdır." değerlendirmesini yaptı.

        ABD'li sözcü, savaşın başından itibaren Trump'ın bu çatışmayı sona erdirmeyi istediği ve bu yüzden hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e kamuoyu önünde defalarca doğrudan görüşme çağrısı yaptığını hatırlattı.

        Leavitt ayrıca, Trump'ın bu görüşmelere ABD'den bir temsilci gönderip göndermeyeceği ile ilgili bir soruya, "Henüz belli değil, Başkan'ın bir temsilci göndermeyi planlayıp planlamadığını size bildireceğiz." diye yanıt verdi.

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