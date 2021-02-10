ABD'den Rusya'ya bombardıman uçaklı mesaj!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaGERİLİM... Son dakika: ABD, Rusya'nın dibine yığınak yapıyor!
ABONE OL

ABD'den Rusya'ya mesaj vermek için bombardıman uçaklarını Norveç'e konuşlandırıyor!

CNN'de yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri Norveç'te dört adet B-1 bombardıman uçağı ve 200'e yakın askeri personel konuşlandıracak. Kaynaklar bu hamleyle Rusya'ya net bir mesaj gönderildiğini ifade etti

GERİLİM... Son dakika: ABD, Rusya'nın dibine yığınak yapıyor!
ABD'den Rusya'ya bombardıman uçaklı mesaj!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, ABD ordusunun stratejik öneme sahip Arktik bölgesinde faaliyet göstereceğine dair Moskova'ya net bir mesaj göndermek için ilk kez Norveç'e B-1 bombardıman uçakları konuşlandırıyor.

CNN'de yer alan haberde, Teksas'taki Dyess Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 200 personelin bulunduğu dört adet B-1 bombardıman uçağı Norveç'teki Orland Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı ifade edildi.

Haberde, ABD'nin müttefikleri için her şeyi yapabileceği mesajını verdiği ve Norveç sınırı yakınındaki herhangi bir Rus saldırganlığına karşı müttefiklerini savunacağını göstermek istediği belirtildi.

CNN'e konuşan savunma yetkilileri, önümüzdeki üç hafta içinde, Kuzey Kutup bölgesi ve Rusya'nın kuzeybatısında kalan hava sahasında faaliyetlerin başlayacağını aktardı.

Bugüne kadar, Kuzey Kutup bölgesindeki askeri faaliyetler büyük ölçüde İngiltere tarafından yürütülüyordu. Yetkililer, Norveç'e konuşlandırılan bombardıman uçakları, 'ABD'nin Rusya tarafından gelebilecek herhangi bir tehditte ne kadar hızlı bir şekilde yanıt vereceğini gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 54 senatörden ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye mektubu - Haberler
DÜNYA54 senatörden Biden'a Türkiye mektubu
BİTMİYOR! Son dakika: İngiltere'den yeni mutasyon haberi... Almanya alarmda
DÜNYAİngiltere ve Almanya'dan endişe verici açıklamalar!
KRİPTO SOYGUN| Son dakika: "Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 300 milyon
DÜNYAKuzey Koreli bilgisayar korsanları milyonlarca dolar ...
AZİL| ABD Senatosu'ndan son dakika Trump kararı...
DÜNYASenato'dan Trump kararı!
Son dakika haberler: İran’ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili FLAŞ gelişme
DÜNYAİran’ın düşürdüğü Ukrayna uçağı hakkında gizli ses ...
İslami Cihad Hareketi'nden Filistin seçimlerine katılmama kararı
DÜNYAİslami Cihad Filistin seçimlerine katılmayacak
ABD, 'Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan sızmış olamayacağını' belirten DSÖ raporunu detaylı inceleyece
DÜNYAABD, DSÖ'nün Vuhan verilerini 'detaylı' inceleyecek
Fransa'da helikopter düştü içindeki 5 kişiden 2'si öldü
DÜNYAFransa'da helikopter düştü! Ölüler var
Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili anlaşmaya vardı
DÜNYAFilistin'de 15 yıl sonra seçim yapılacak!
Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki gösterdi
DÜNYAÇin ile ABD arasındaki 'Güney Çin Denizi' sorunu ...