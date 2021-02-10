ABD'den Rusya'ya bombardıman uçaklı mesaj! 0:00 / 0:00

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Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, ABD ordusunun stratejik öneme sahip Arktik bölgesinde faaliyet göstereceğine dair Moskova'ya net bir mesaj göndermek için ilk kez Norveç'e B-1 bombardıman uçakları konuşlandırıyor.

CNN'de yer alan haberde, Teksas'taki Dyess Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 200 personelin bulunduğu dört adet B-1 bombardıman uçağı Norveç'teki Orland Hava Üssü'ne konuşlandırılacağı ifade edildi.

Haberde, ABD'nin müttefikleri için her şeyi yapabileceği mesajını verdiği ve Norveç sınırı yakınındaki herhangi bir Rus saldırganlığına karşı müttefiklerini savunacağını göstermek istediği belirtildi.

CNN'e konuşan savunma yetkilileri, önümüzdeki üç hafta içinde, Kuzey Kutup bölgesi ve Rusya'nın kuzeybatısında kalan hava sahasında faaliyetlerin başlayacağını aktardı.

Bugüne kadar, Kuzey Kutup bölgesindeki askeri faaliyetler büyük ölçüde İngiltere tarafından yürütülüyordu. Yetkililer, Norveç'e konuşlandırılan bombardıman uçakları, 'ABD'nin Rusya tarafından gelebilecek herhangi bir tehditte ne kadar hızlı bir şekilde yanıt vereceğini gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.