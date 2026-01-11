Habertürk
        ABD'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon

        ABD'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'de birden fazla DEAŞ hedefine saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Giriş: 11.01.2026 - 01:01 Güncelleme: 11.01.2026 - 01:15
        ABD'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        ABD, koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçleriyle birlikte Suriye genelinde birden fazla DEAŞ hedefine “büyük çaplı saldırılar” düzenlediğini duyurdu.

        Açıklamada, "Bu saldırılar, Başkan (Donald) Trump'ın talimatıyla 19 Aralık 2025'te başlatılan Hawkeye Saldırı Operasyonu'nun bir parçasıdır ve 13 Aralık 2025'te Suriye'nin Palmira kentinde ABD ve Suriye güçlerine yönelik ölümcül DEAŞ saldırısına doğrudan bir yanıt niteliğindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Söz konusu saldırının, "Gelecekteki saldırıları önleme, bölgedeki ABD ve ortak güçleri koruma konusundaki taahhüdün bir parçası" olarak gerçekleştiği vurgulandı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Mesajımız güçlü olmaya devam ediyor. Savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın ve dünyanın neresinde olursanız olun, sizi bulacağız ve öldüreceğiz."

        ABD ordusu, 13 Aralık'ta Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        "Bu, bize ve Suriye'ye yönelik bir DEAŞ saldırısıydı ve çok çok üzücü." diyen ABD Başkanı Trump, misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki soruya, "Evet, misilleme yapacağız." yanıtını vermişti.

