ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü 0:00 / 0:00

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’nın yeniden Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesindeki rolünden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Rusya’nın Ukrayna tahıl ve tahıl ürünlerinin dünyaya ihraç edilmesini kolaylaştıran Birleşmiş Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'na dönmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN ÇABALARINI DERİNDEN TAKDİR EDİYORUZ"

AA'nın haberine göre; Sözcü Price, bu anlaşma sayesinde şu ana kadar 10 milyon metrik ton tahılın Ukrayna’dan çıkarıldığını hatırlatarak, anlaşmayı dünya için “vazgeçilmez” olarak niteledi.

Türkiye’nin Tahıl nakliyatının yeniden başlamasındaki rolüne dikkat çeken Price, bir soru üzerine “Türk müttefiklerimizin çabalarını derinden takdir ediyoruz. Aslında Türkiye’yi ve BM Genel Sekreterine müteşekkir olduğumuzu söyledim. Bu anlaşmayı Genel Sekreter Guterres hazırladı ama başta Türkiye’nin kritik desteği ve daha sonra Ukrayna’nın, son olarak da Rusya’nın mutabık kalması ile oluştu. Genel Sekreter ve Türkiye’nin bu anlaşmayı tekrar rayına sokmasına müteşekkir ve minnettarız.” ifadelerini kullandı.

ETİYOPYA’DAKİ ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Price, diğer taraftan Etiyopya ile Tigray Halk Kurtuluş Örgütü (TPLF) arasında yapılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Başta Afrika Birliği ve birliğin dönem başkanı Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere anlaşmanın sağlanmasında rol oynayanlara teşekkür eden Price, ABD’nin Etiyopya’daki barışa olan bağlılığını yineledi.

Price, ABD’nin gözlemci olarak Güney Afrika’daki görüşmeleri takip ettiğini ve görüşmeler destek verdiğini dile getirdi.

YENİ İSRAİL HÜKÜMETİNİN LÜBNAN’LA DENİZ SINIR ANLAŞMASINI BİTİRME OLASILIĞINI GEÇİŞTİRDİ

Eski İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yeni hükümeti kurabileceği ve seçim sürecinde İsrail’in Lübnan‘la imzaladığı deniz sınırı anlaşmasına feshedeceğini söylediği hatırlatılarak sözcüye ABD’nin bu anlaşmaya herhangi bir güvence verip vermediği ve bu anlaşmanın iptal edilmemesi için ne yapacağı soruldu.

Price, İsrail’de hükümetin henüz kurulmadığını, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini ancak anlaşmanın her iki ülkenin menfaatine olduğunu söyledi.

ABD’nin deniz sınırı anlaşması ile ilgili güvence verdiği sorularını yanıtlamayan Price, Washington yönetiminin sadece taraflar arasında aracı olduğunu, anlaşmanın uygulamasını görmek istediklerini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.