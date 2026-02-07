Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Amerika ABD'den Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay | Dış Haberler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 03:15 Güncelleme: 07.02.2026 - 03:15
        ABD'den Ukrayna'ya 185 milyon dolarlık askeri ekipman satışına onay
        ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya IX. sınıfı yedek parçalar ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığı belirtildi.

        Tahmini maliyetin 185 milyon dolar olduğu ifade edilen olası satış için açıklamada, "Ukrayna'nın, ABD tarafından sağlanan araçlar ve silah sistemleri için yüksek operasyonel oranları korumak amacıyla yerel destek kapasitelerini güçlendirmeye acil ihtiyacı var." değerlendirmesi yapıldı.

        Açıklamada, bu yedek parça ve ekipmanların lojistik kapasiteyi iyileştirmeye ve savaş alanındaki etkinliğe katkıda bulunacağı ifade edildi.

        #ABD
        #haberler
        #Ukrayna
