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        Haberler Dünya Amerika ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: ABD'nin kaybedecek zamanı yok | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: ABD'nin kaybedecek zamanı yok

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin hızlanması gerektiğine işaret ederek, "artık kaybedecek zamanlarının olmadığını" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:54 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:54
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        "ABD'nin kaybedecek zamanı yok"
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        Amerikan CBS News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde sürecin hızlanması gerektiğine vurgu yaptı.

        Rubio, Türkiye'de Rus heyeti ile Ukrayna heyeti arasındaki görüşmelere de atıf yaparak, müzakere sürecinde sabırlı olunması gerektiğini ancak kaybedecek vakitlerinin de olmadığını dile getirdi.

        RUSYA'NIN TALEPLERİ

        Rusya'ya "gerçek olmayan talepleri" gündeme getirmeme konusunda dolaylı şekilde uyarıda bulunan Rubio, "(Moskova) Bizi oyalıyorlar mı? Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Çok yakında öğreneceğiz." dedi.

        Rubio, şunları söyledi:

        "Ateşkes için fikir alışverişinde bulunacakları konusunda anlaştılar. Eğer ortada gerçekçi ve rasyonel fikirler varsa, o zaman ilerleme kaydettiğimizi anlarız. Öte yandan, eğer gerçekçi olmadığını bildiğimiz şartlar varsa, o zaman farklı bir değerlendirme yapacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor ancak kaybedecek zamanımız da yok."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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