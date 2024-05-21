ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nda 'ayrımcılık' istifası

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nda (FDIC) 19 yıldır üst düzey görevlerde bulunan ve hali hazırda kurumun başkanı olan Martin Gruenberg görevini bırakacağını açıkladı.

Gruenberg, yazılı açıklamasında, Ağustos 2005'ten bu yana FDIC'de Başkan, Başkan Yardımcısı ve Direktörlük görevlerinde bulunduğunu anımsattı.

Bu süre boyunca, FDIC'nin bankacılık sistemindeki kamu güvenini ve istikrarını korumaya yönelik kritik öneme sahip misyonunu sadakatle yerine getirdiğini ifade eden Gruenberg, şunları kaydetti:

"Son olayların ışığında, halefimin belirlenmesinin ardından görevimden ayrılmaya hazırım. O zamana kadar, FDIC'nin iş yeri kültürünün dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, FDIC Başkanı olarak sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğim."