ABD, Gazze'nin kuzeyine 80 paket insani yardımı havadan indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 bin 600'den fazla öğüne denk gelen 80 paket insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

Operasyonla 50 bin 600'den fazla öğün yemeğe denk gelen 80 insani yardım paketinin Gazze'ye havadan indirildiği, paketlerden 5'inin paraşütünün açılmamasına rağmen bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

CENTCOM, 17 Mart'ta da Gazze Şeridi'nin kuzeyine, 28 bin 800 öğün yemek ve 34 bin 500 yarım litrelik şişe su yardımını havadan indirdiklerini duyurmuştu.

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