Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, Gazze'nin kuzeyine 80 paket insani yardımı havadan indirdi

        ABD, Gazze'nin kuzeyine 80 paket insani yardımı havadan indirdi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, ABD Gazze'nin kuzeyine 80 paketi insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Gazze'ye insani yardım
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 bin 600'den fazla öğüne denk gelen 80 paket insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

        CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 13.30'da C-17 tipi askeri kargo uçaklarıyla havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

        Operasyonla 50 bin 600'den fazla öğün yemeğe denk gelen 80 insani yardım paketinin Gazze'ye havadan indirildiği, paketlerden 5'inin paraşütünün açılmamasına rağmen bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

        Açıklamada, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

        CENTCOM, 17 Mart'ta da Gazze Şeridi'nin kuzeyine, 28 bin 800 öğün yemek ve 34 bin 500 yarım litrelik şişe su yardımını havadan indirdiklerini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?