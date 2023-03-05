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Haberler Dünya ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Suriye ziyaretinin anlamı ne?
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Suriye ziyaretini anlamı ne?

ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etti. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, ziyaretin detaylarını aktardı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'in Suriye ziyaretinin anlamı ne?
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Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Mılley, Suriye'de bulunan askeri üsse önceden açıklanmayan sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cuma günü İsrail'de bulunan Milley, İsrail'den Suriye'nin Kuzeydoğusuna geçerek, 900 askerinde bulunduğu üste bazı incelemelerde bulundu.

Sekiz yıldır Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin son durumunu yakından görmek için bölgede olduğunu söyleyen General Milley, YPG-PKK ile beraber DEAŞ ile mücadelede belli ilerlemenin kaydedildiğini dile getirdi.

Beraberinde bölgeye giden gazetecilerin "Suriye görevinin risk almaya değip değmediği' yolundaki sorusunu yanıtlayan Genelkurmay Başkanı Milley, durumu ABD ve müttefiklerinin güvenliğine bağlayarak 'evet' diyerek yanıtladı.

Suriye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren General Milley, "Amerikan Kuvvet korumasını kontrol etmek istedim, çünkü Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde dağılmış askerlerimiz, Deniz Piyadelerimiz ve havacılarımız var ve dolaylı ateş saldırısına maruz kalıyorlar" dedi.

BIDEN YÖNETİMİNİN ODAK NOKTASI SURİYE DEĞİL

Biden yönetiminin odak noktasının Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ve Asya Pasifik'ten Çin ile olası bir çatışmaya kaymasıyla, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele için askeri misyonun arka planda kaldığı biliniyor.

Türkiye'nin ABD'nin YPG desteğine şiddetle karşı çıkmasına rağmen, ABD'nin uzun zamandır DEAŞ ile mücadele eden terör örgütüne Pentagon bütçesinden de yüz milyonlarca dolar maddi kaynak ayırmaya devam ettiği biliniyor. 10 bin DEAŞ'lı teröristin hapishanelerde tutulması görevini de YPG üstlenmiş durumda.

ABD'li Genelkurmay Başkanı Milley'in Suriye Demokratik Güçleri ile Amerikan askeri üssünde görüşüp görüşmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, Genelkurmay Başkanı Milley'in Amerikalı askerler ile resmi sadece basına servis edildiği görüldü.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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