ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle: Trump'a ateş açılan binanın içinde yerel polis yetkilileri vardı

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ABC News'a verdiği demeçte, "Bu kabul edilemez ve bir daha yaşanmaması gereken bir şey." ifadesini kullandı.

Yerel güvenlik güçlerinin, saldırganın ateş açtığı binanın güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini belirten Cheatle, saldırgan çatıdayken polisin binanın içinde bulunduğunu doğruladı.

Cheatle, "O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu." dedi.