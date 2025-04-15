ABD Hazine Bakanı: Kimse Çin'e uygulanan vergilerin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Bessent, Çin'e uygulanan vergilerin büyük rakamlar olduğunu ifade ederken "Kimse sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalıcı olmasını istemiyor." şeklinde konuştu. Bessent diğer yandan, uygulanan politikanın şaka olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Bessent, gümrük vergileri konusunda iyi niyetle müzakerelerde bulunacaklarını ifade etti.

Bessent diğer yandan, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yerini alacak kişiyle ilgili düşündüklerini ve adaylarla sonbaharda görüşeceklerini dile getirdi.

REKLAM

ABD Başkanı Trump, faizin düşürülmesi konusunda Powell'a çağrıda bulunmuştu.

ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkesinin önemli ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya ülkelerine ziyaretlerde bulunuyor.