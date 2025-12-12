Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.233,66 %0,36
        DOLAR 42,6763 %0,17
        EURO 50,0940 %0,02
        GRAM ALTIN 5.858,93 %0,04
        FAİZ 38,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 87,11 %0,03
        BITCOIN 92.177,00 %-0,76
        GBP/TRY 57,1497 %0,07
        EUR/USD 1,1734 %-0,03
        BRENT 61,68 %0,65
        ÇEYREK ALTIN 9.579,22 %0,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Hazine Bakanı Scott Bessent: Finansal sistemde sıkı düzenleme yaklaşımı değişecek - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent: Finansal sistemde sıkı düzenleme yaklaşımı değişecek

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, düzenlemelerin getirdiği maliyetler ile sağladığı faydalar arasındaki dengesizliğe dikkati çekerek, finansal sistem için daha gevşek düzenlemeler getireceklerine işaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 07:26 Güncelleme: 12.12.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Finansal sistemde sıkı düzenleme yaklaşımı değişecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısının açılışında konuştu.

        Geçmişte finansal sistemi koruma çabalarının ağır ve çoğu zaman mükerrer düzenlemelerle sonuçlandığına değinen Bessent, "Aşırı düzenlemenin zararları, getirilen maliyetlerle sağlanan faydalar arasındaki dengesizlik ve bunun yol açtığı ekonomik durgunluk yeterince hesaba katılmadı. Yönetimimiz bu yaklaşımı değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

        Bessent, politika yapıcıların düzenleyici ve denetleyici rejimlerin kümülatif yüklerini, bireysel kurallar arasındaki etkileşimleri veya düzenlemelerin modernize edilmemesinin hem dayanıklılığı hem büyümeyi nasıl olumsuz etkilediğini rutin olarak dikkate almadığını dile getirdi.

        REKLAM

        FSOC'un finansal düzenleme önerilerini ve gelişmeleri izleme yönündeki görevine işaret eden Bessent, aynı zamanda ABD finansal düzenleme çerçevesinin hangi yönlerinin gereksiz yük oluşturduğunu ve hangi alanlarda ekonomik büyümeye zarar vererek finansal istikrarı zayıflattığını değerlendirdiğini anlattı.

        Bessent, ekonomik büyüme ve ekonomik güvenlik önceliklerinin, Konseyin gelecekteki önceliklerini belirleme, risk değerlendirme ve düzenleyici ya da denetleyici değişiklikler tavsiye etme yaklaşımına yön vereceğini vurguladı.

        FSOC'un bu öncelikleri kurumlar arası çalışma grupları aracılığıyla uygulamaya koyduğunu belirten Bessent, çalışmalar somutlaştıkça kaydedilen ilerlemelere dair güncellemeleri gelecek yıl paylaşacaklarını bildirdi.

        ÇALIŞMA GRUPLARI DÜZENLEMELERİ DEĞERLENDİRECEK

        Bessent, FSOC'un yıllık raporuna dair mektubunda Konseyin kurduğu çalışma grupları hakkında da bilgi verdi.

        Piyasa dayanıklılığına yönelik çalışma grubunun finansal istikrarı etkileyebilecek kırılganlıkları izleyeceğini söyleyen Bessent, aynı zamanda düzenlemelerin piyasalarda bozulmaya veya ekonomik büyüme ve ekonomik güvenliği olumsuz etkileyebilecek maliyetlere yol açıp açmadığını değerlendireceğini dile getirdi.

        Bessent, yapay zeka çalışma grubunun da finansal hizmetler sektöründeki kuruluşların yapay zeka teknolojilerini sorumlu bir şekilde benimsemesinin önünde duran düzenleyici engelleri tespit etmek için kamu-özel sektör diyaloğu yürüteceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat
        ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı