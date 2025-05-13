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        Haberler Dünya ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı | Dış Haberler

        ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

        ABD ile Suudi Arabistan arasında 142 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı. Anlaşma, tarihteki en büyük silah anlaşması olarak kayda geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:24 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:24
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        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
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        ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandığı bildirildi.

        Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk anlaşmalarla ABD'nin enerji güvenliğinin, savunma sanayisinin, teknoloji liderliğinin ve küresel altyapı ile kritik minerallere erişiminin güçlendirileceği belirtildi.

        Açıklamada, anlaşmaların her iki ülke için de tarihi ve dönüştürücü nitelikte olduğu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ortaklığın yeni bir "altın çağını" temsil ettiği kaydedildi.

        ABD ve Suudi Arabistan'ın "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını" imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın değerinin yaklaşık 142 milyar dolar olduğu, Suudi Arabistan'a Amerikan savunma şirketlerinden son teknoloji savaş ekipmanları ve hizmetlerinin sağlanacağı aktarıldı.

        Açıklamada, tamamlanması planlanan satışların, hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay kabiliyetleri, hava ve füze savunması, deniz ve kıyı güvenliği, sınır güvenliği ve kara kuvvetlerinin modernizasyonu ile bilgi ve iletişim sistemlerinin güncellenmesi olarak beş kategoriye ayrıldığı kaydedildi.

        Anlaşmanın ayrıca Suudi silahlı kuvvetlerinin kapasitesini geliştirmek için kapsamlı eğitim ve desteği de içerdiği belirtilen açıklamada, "Bu anlaşma, Amerikan sistemleri ve eğitimi temelinde Suudi Arabistan'ın savunmasına ve bölgesel güvenliğine önemli bir yatırımı temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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