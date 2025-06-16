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        Haberler Dünya ABD: İsrail Büyükelçiliği bugün kapalı | Dış Haberler

        ABD: İsrail Büyükelçiliği bugün kapalı

        ABD Büyükelçisi, "İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluk barınak yöntemi yürürlükte olduğu için bugün kapalı olacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 16.06.2025 - 08:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:21
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        ABD: İsrail Büyükelçiliği bugün kapalı
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        İsrail ile İran arasındaki saldırılar sürerken, ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluğun bugün kapalı olduğunu söyledi.

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        ABD Büyükelçisi, "İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluk barınak yöntemi yürürlükte olduğu için bugün kapalı olacak" ifadelerini kullandı.

        Büyükelçi ayrıca, İran'ın Tel Aviv'e yönelik saldırılarında büyükelçilik binası yakınlarına füze düştüğünü, sarsıntı sebebiyle küçük hasarlar oluştuğunu, kimsenin yaralanmadığını söyledi.

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