ABD: İsrail Büyükelçiliği bugün kapalı

İsrail ile İran arasındaki saldırılar sürerken, ABD'nin İsrail Büyükelçisi, İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluğun bugün kapalı olduğunu söyledi.

ABD Büyükelçisi, "İsrail'deki büyükelçilik ve konsolosluk barınak yöntemi yürürlükte olduğu için bugün kapalı olacak" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi ayrıca, İran'ın Tel Aviv'e yönelik saldırılarında büyükelçilik binası yakınlarına füze düştüğünü, sarsıntı sebebiyle küçük hasarlar oluştuğunu, kimsenin yaralanmadığını söyledi.