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        Haberler Dünya İsrail, dünyadaki bazı elçiliklerini kapatacak | Dış Haberler

        İsrail, dünyadaki bazı elçiliklerini kapatacak

        İsrail'in, İran'dan misilleme gelmesi ihtimaline karşılık dünyadaki bazı diplomatik misyonlarını kapatmaya karar verdiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 02:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 02:11
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        İsrail, dünyadaki bazı elçiliklerini kapatacak
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        İsrail'in, İran'dan "herhangi bir yerde ve zamanda" misilleme olması ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı diplomatik misyonlar ile elçiliklerini kapatacağı ve üst düzey İsrailli yetkililere yönelik güvenlik önlemlerini sıkılaştıracağı belirtildi.

        AA'nın Yedioth Ahronoth gazetesine dayandırdığı habere göre; İran'ın, terörist hücreler de dahil olmak üzere bazı eylemlerde bulunmasının tahmin edildiği ve İsrail emniyet teşkilatının da İran'dan gelebilecek olası yanıt için hazırlandığı aktarıldı.

        İsrail Dışişleri ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), yurt dışında mahsur kalan ve sayıları on binleri bulan İsraillilerin geri dönüşü için güvenli bir mekanizma oluşturma konusunda gerçek bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

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