ABD, Kabil Büyükelçiliğini tahliye ediyor 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı almasıyla ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıklamasının ardından bu sabah binanın tahliyesine başlandığı görüldü.

ABD büyükelçilik çalışanlarını ve binada bulunan belgeleri korumak için çalışmaları hızlandırırken, bu sabah başkent Kabil’deki büyükelçilik binasına helikopterler geldi.

Associated Press’e konuşan ismini vermeyen ABD'li yetkili, hassas belgelerin acilen imha edildiğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir kaynak ise, "Personelin çoğu ayrılmaya hazır ancak şu an ayrılan küçük bir grup var. Elçilik çalışmaya devam ediyor" dedi.