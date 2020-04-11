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ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı yarım milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 91 artarak 19 bin 715'e çıktı.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

TOPLAM 2 BİN 669 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

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