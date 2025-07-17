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        Haberler Dünya ABD'li General: Patriot sevkiyatı için hazırlıklar sürüyor | Dış Haberler

        ABD'li General: Patriot sevkiyatı için hazırlıklar sürüyor

        NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Alexus G. Grynkewich, ABD Başkanı Donald Trump'ın sevkine onay verdiği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya sevki için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:41
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        "Patriot sevkiyatı için hazırlıklar sürüyor"
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        NATO'nun Müttefik Kuvvetler Avrupa Komutanı ABD'li General Alexus G. Grynkewich, Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

        Grynkewich, basına yaptığı açıklamada, Almanya'dan Ukrayna'da sevk edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin konuştu.

        Almanya ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Grynkewich, "Patriot hava savunma sistemlerinin en kısa sürede ve en hızlı şekilde Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıklar devam ediyor. Bana tavsiye edilen; hava savunma sistemlerinin mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırılması." dedi.

        Grynkewich, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm olsa bile Rusya'nın "tehdit" olmaya devam edeceğini savundu.

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