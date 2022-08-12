ABD'li kongre üyesinden dikkat çeken 'UFO' açıklaması

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi ÜyesiTim Burchett'e göre dünyanın, tanımlanamayan hava cisimleri ve askeri jetler arasındaki gizemli 143 karşılaşmayla ilgili soruşturmasını hızlandırması gerekiyor.

Burchett, bir uçağın Dünya'daki bir UFO'ya çarpmamasının 'an meselesi' olduğu uyarısında bulundu.

Tennessee, Knox County'nin eski belediye başkanı Tim,yetkililerin 2004'ten bu yana bildirilen 144 olaydan yalnızca biri için bir açıklama bulabildiklerini dile getirdi. Araştırmaların engellendiğini iddia etti ve "Bu sadece halka haksızlık değil, aynı zamanda pilotlarımızın güvenliğini de tehlikeye atabilir. Bazıları, bir uçağın açıklanamayan bir cisimle havada çarpışmasının an meselesi olduğu konusunda uyardı. Yine de bu uyarılara ve raporlara rağmen, yapılanma 2019'a kadar kurulamadı. Hükümetimiz, birçok rapora rağmen, onlarca yıldır bu konuda şaşırtıcı bir şekilde sessiz kaldı" dedi.

NASA ve ABD savunma birimleri konulara ilişkin ayrı soruşturmalar başlatmış olsa da, 57 yaşındaki politikacı ilerlemenin yeterince hızlı olmadığını öne sürdü. Burchett ABD hükümetini, gözlemleri ve tüm kayıtları halka açıklamaya çağırdı.

Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü.

ABD ordusu 2020’de önceki yıllarda Amerikan pilotlarınca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı. Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı.

Savunma yetkilileri, görüntülerin gerçek olduğunu ve kanıtların ciddi teknolojiye sahip gizemli bir cisim olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Duruşmada ilk olarak gösterilen Temmuz 2019'da California kıyılarında bir ABD Donanması gemisi tarafından çekilen bir videoydu. Tanımlanamayan cidim, okyanus yüzeyinin altında kaybolmadan önce birkaç dakika Pasifik'in üzerinde uçuyordu.

Bu yılın başlarında UFO'larla ilgili ilk duruşmasını gerçekleştirilmişti.

NASA DA UFO İÇİN BİR EKİP KURMUŞTU

Görsel: Associated Press

Haziran ayında NASA, bu tür 'tanımlanamayan hava olaylarını' araştırmak için bir ekip oluşturduğunu duyurmuştu.

NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, “NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, çalışmanın, mevcut verilerin belirlenmesine, gelecekteki verilerin nasıl toplanacağına ve NASA'nın bu verileri tanımlanamayan hava olaylarına yönelik bilimsel anlayışı ilerletmek için nasıl kullanabileceğine odaklanacağı kaydedilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.