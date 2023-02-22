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HABERTURK.COM

Huffingon Post'un haberine göre aşırı sağcı isim birçok Demokrat ve hatta bazı Cumhuriyetçiler tarafından kınanmasına neden olan söylemlerine bir yenisini ekledi.

Trump destekçisi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene ABD'de eyaletlerin ayrılmasını savunarak 'ulusal boşanmanın' şart olduğunu öne sürdü.

Greene, Başkanlar Günü'nde "Ulusal bir boşanmaya ihtiyacımız var" şeklinde bir tweet atarak ülkenin 'kırmızı eyaletler ve mavi eyaletler olarak ayrılması' çağrısında bulundu. Cumhuriyetçilerin rengi kırmızı olarak, mavi ise demokratların rengi olarak ABD'de kabul görüyor.

Birçok politikacı Greene'in bu önerisini ayrılma çağrısı olarak yorumladı ve Greene'i bölücü ve tehlikeli bir retorik kullanmakla eleştirdi.

Ancak Greene bu eleştirilerin yersiz olduğunu öne sürdü. Greene, sözde ulusal boşanmanın bir iç savaşa yol açmayacağını, bunun yerine eyaletlere kendi kendilerini yönetmeleri için daha fazla güç vereceğini ifade etti. Greene'e göre bu sistemde kırmızı eyaletler mavi eyaletlerden gelen Amerikalıların oy kullanma hakkını geçici olarak ellerinden alabilir ve LGBTQ bireylere karşı açıkça ayrımcılık yapacak yasalar da uygulayabilir.

Görsel: Associated Press

Greene teklifini savunarak "Eğer ulusal bir boşanmamız olursa Eğitim Bakanlığı'na da gerek kalmaz. Kırmızı eyaletler ve mavi eyaletler her bir eyaletteki eğitimin kontrolünü elinde tutacaktır. Okullarında herhangi bir cinsiyet yalanının öğretilmesine izin vermeyecekler, LGBTQ öğretmenleri kovulacak ve orada öğretmenlik yapmalarına izin verilmeyecek ve kırmızı eyaletlerdeki okullar ebeveynlerin müfredatı seçebilmesine izin verecek" diye ekledi.

Greene, Demokrat seçmenlerin eyaletler arası taşınmayı tercih etmeleri halinde, Cumhuriyetçi eyaletlerin onları anayasal bir haktan geçici olarak mahrum bırakmaya karar verebileceğini belirtti. Greene "Kırmızı bir eyalete taşındıktan sonra, tahmin edin ne olur? Belki de beş yıl boyunca oy kullanamazsınız. Orada yaşayabilir, çalışabilirsin ama Demokrat liderlere oy vererek yarattığın değerlerini oraya götüremezsin" dedi.

ABD'de pek çok kişi Greene'in söylemlerinin riskli olduğunu ve gerçekleşmesi durumunda ülkenin iç savaşa sürüklenebileceğini ifade etti. ABD'de iç savaş, 1861 yılında Güney eyaletlerinin kölelik nedeniyle ayrılmasının ardından patlak vermişti. Savaş 4 yıl sürmüş ve 600 binden fazla askerin ölümüne yol açmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.