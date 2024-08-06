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        Haberler Dünyadan ABD'li kürekçi Justin Best'ten Paris Olimpiyatları'nda evlenme teklifi - magazin haberleri

        ABD'li kürekçi Justin Best'ten Paris Olimpiyatları'nda evlenme teklifi

        Altın madalya kazanan ABD kürek takımının sporcusu Justin Best, kız arkadaşı Lainey Duncan'a kameraların önünde evlenme teklif etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:19
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        2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan ABD'li kürekçi Justin Best, 1960'tan bu yana ilk altın madalyasını kazanan ABD erkek kürek takımının bir üyesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

        26 yaşındaki kürekçi, NBC kanalının ünlü 'Today' programı kameralarının önünde kız arkadaşı Lainey Duncan'a evlenme teklifi ederek büyük bir sürpriz yaptı.

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        "Lainey Olivia Duncan, hayatımın aşkısın" diye söze başlayan ve elinde yüzük kutusuyla diz çöken sporcu; "İlk günden beri yanımdasın. İlk çıkmamızdan beri sana 'Olimpiyatlara gitmek istiyorum' dediğimde sen de hiç sorgulamadan 'Kesinlikle katıl' dediğinde özel olduğunu biliyordum" ifadesini kullandı.

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        "Şaşırtıcı derecede güzelsin, son derece zekisin, çok naziksin. Seni sevmeyen birini tanımıyorum" diyen Justin Best'in evlenme teklifi organizayonu için, çiftin ailesi ve arkadaşları da çiftin birlikte olduğu gün sayısını temsilen 2 bin 738 sarı gül taşıdı.

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        "Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek ve birlikte bir aile kurmak istiyorum. Lainey, benimle evlenir misin?" diye soran Best'e, kız arkadaşı "Evet" yanıtını verdi.

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        Çiftin çevresini saran ailesi ve arkadaşları büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

        #justin best
        #Paris Olimpiyatları
        #Evlenme teklifi
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