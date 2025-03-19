İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bugün kurlarda büyük hareketlilik yaşandı. Dolar/TL önce 41'in üzerini gördü, ardından 39 seviyesinin altına çekildi.

Bu hareket Türkiye'de yatırımcı ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilirken dünyada da konuşuldu.

ABD'li ünlü milyarder Michael Saylor sosyal medya hesabından 'TRY BTC' mesajıyla dolar/TL grafiği paylaştı. Saylor burada aslında bir kelime oyununa imza attı. 'TRY' hem Türk Lirası'nın uluslararası kodu hem de İngilizce'de 'deneyin' anlamına geliyor. BTC ise Bitcoin'in kısaltması. Dolayısıyla bu mesajı, Saylor'ın Türklere Türk Lirası'ndaki oynaklığa karşı almaları tavsiyesinde bulunduğu şeklinde yorumlandı.

499 BİN BITCOIN'İ VAR

Saylor'ın kurucu ve CEO'su olduğu yazılım firması Microstrategy dünyanın en büyük Bitcoin yatırımcıları arasında yer alıyor. Firmanın 18 Mart itibarıyla 499 bin 96 adet Bitcoin'i bulunuyor. Microstrategy alımlar için toplam 33.1 milyar dolar harcarken, söz konusu Bitcoin'lerin bugün itibarıyla piyasa değeri 41.8 milyar dolar civarında seyrediyor.