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        Haberler Dünya Diplomasi ABD'li Senatör Graham, Ankara'dan "bölgesel barış" mesajı paylaştı | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Graham, Ankara'dan "bölgesel barış" mesajı paylaştı

        ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin bölgesindeki önemli bir oyuncu olduğuna işaret ederek, "Burada Türk müttefiklerimizle birlikte çalışarak Türkiye, İsrail ve hepimizin barış içinde bir arada yaşaması için bir yol bulmaya çalışıyorum" değerlendirmesini yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:44 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:44
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        Ankara'dan 'bölgesel barış' mesajı
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        ABD Senatosunun ve Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Graham, Ankara'da Anıtkabir'e yaptığı ziyaretin ardından X hesabından bir video mesaj paylaştı.

        Anıtkabir'de "Türk ulusunun kurucusu Atatürk'e saygılarını sunduğunu" kaydeden Graham, "Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için bir yol bulmaya çalışmak üzere buradayım." yorumunu yaptı.

        ABD'li senatör, "Burada Türk müttefiklerimizle birlikte çalışarak Türkiye, İsrail ve hepimizin barış içinde bir arada yaşaması için bir yol bulmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

        Türk-Amerikan ilişkilerine dair, "Türkiye bu bölgede önemli bir oyuncu ve ABD'nin önemli bir müttefiki; bazı farklılıklarımız var ama (Türkiye) birçok konuda önemli katkılar yapıyor." değerlendirmesini yapan Graham, Ankara'ya gelme amacının da bölgede istikrarın artması noktasında Türkiye ile çalışabilmek olduğunu kaydetti.

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        #Lindsey Graham
        #haberler
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